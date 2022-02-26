Будьте прокляті: у ДПСУ звернулись до білоруських прикордонників та військових

З перших днів російського вторгнення в Україну підтримку агресору надає Білорусь. У ДПСУ звернулись до білоруських військових.

Звернення опублікував голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Увага Ворог зосередив свої сили на кількох напрямках: де саме та головні цілі

Колони техніки атакували не лише з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта Росії. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території Білорусії,

– наголосив Сергій Дейнеко.

Він додав, що свої думки щодо дій Білорусі він виказав керівнику прикордонного відомства. Та наголосив, що Україна обов'язково переможе, а білоруські прикордонники не мають права називати себе прикордонниками і будуть прокляті!

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Українські прикордонники звернулись до білоруських військових / Фото Сергій Дейнеко

Повний текст звернення

З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не лише з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території РБ.

Все, що я думаю на дії Білорусі виказав керівнику прикордонного відомства.

Знайте! МИ ПЕРЕМОЖЕМО

БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!!

С ПРЕЗРЕНИЕМ!

Можу також додати – ви не достойні називати себе прикордонниками.