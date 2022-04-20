Будуть елементи нафтового ембарго, – Денисенко про наступний пакет санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз готує шостий пакет санкцій щодо Росії через розв'язання війни проти України. Він може містити елементи нафтового ембарго.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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"Мені здається, що все-таки у наступному пакеті санкцій, який зараз готує ЄС, будуть певні елементи нафтового ембарго. Повного ембарго не буде, я у це не вірю. Однак ми подивимося, якою буде ця частка", – зазначив радник міністра.

За словами Денисенка, зараз важливим дипломатичним завданням для України є тиск на ЄС, аби нафтове ембарго проти Росії запроваджували вже зараз.

Усі цифри, які ми бачимо щодо видобутку нафти й газу, свідчать про те, що насправді у росіян скорочується видобуток, але не критично – орієнтовно 7 – 8% на місяць,

– зазначив радник міністра.

Денисенко додав, що такий розвиток подій є "неприємним" для певних компаній країни-агресорки, але він не критичний для усієї Росії.

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