Повісток і військового обліку в Дії не буде, – Мінцифри

У Генштабі заговорили про використання застосунку Дія для військового обліку у майбутньому. Однак у Мініцифри уточнили, що повісток у Дії точно не буде.

Військовий облік не має до Дії жодного стосунку. Про це 24 каналу розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Важливо Федоров розставив усі крапки над "і" щодо повісток у Дії

У Мінцифри вкотре спростували чутки про повістки в ДІЇ

Дія – це не електронний реєстр. Тому Банік спростував інформацію про повістки.

Нагадаємо, що очільник Мінцифри Михайло Федоров напередодні теж наголошував, що про повістки у Дії не мовиться. Чиновник запевняв, що такого точно не буде.

Що цьому передувало

5 липня полковник представник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Олександр Хлись зазначив, що думають про використання Дії для військового обліку у майбутньому. Однак полковник не говорив про повістки у застосунку.

У Міноборони заявляли, що розглядають можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік. Говорили і про Дію, однак знову ж таки – не про повістки. Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник припускав, що в майбутньому в застосунку можуть розміщувати військовий квиток. Ймовірно, Хлись мав на увазі те саме.

До речі, плітки про "мобілізацію через Дію" поширювали у телеграм-каналах. Однак Федоров закликав не вірити схожим повідомленням, оскільки їх можуть вкидати російські ЗМІ.

Обмеження на поїздки країною для військовозобов'язаних

Про використання Дії для військового обліку Хлись натякнув, коли розповідав деталі щодо нових правил поїздок для військовозобов'язаних.

Зокрема, щоб виїхати за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК та СП. Людина повинна прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати цей дозвіл.

У Міноборони закликали "не розганяти зраду", оскільки ця норма не нова. Вона прописала у законі про воєнний стан ще з 1992 року.

Щоправда, Володимир Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати такі рішення без нього, оскільки воно викликало різку реакцію суспільства. Президент доручив міністру оборони, начальнику Генштабу, Головнокомандувачу ЗСУ доповісти всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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