Будуть цікаві сюрпризи, – Малюська про конфіскацію майна заборонених партій

Верховна Рада України заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Ворогу не вдасться більше впливати на українську політику через своїх посіпак.

Український парламент заборонив діяльність понад десятка політичних партій, які діяли в інтересах Росії. Раніше повідомлялося, що усі активи цих політичних утворень, а також їхніх обласних, міських, районних організацій та осередків будуть вилучені на користь держави.

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Що буде з грошима та іншими активами проросійських партій

Як повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, за позовом його міністерства вже заборонено діяльність 13 проросійських політичних партій. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Справа в цьому напрямку йде дуже активно завдяки ефективній роботі 8 апеляційного суду у Львові, який, на відміну від ОАСК (Окружний адміністративний суд міста Києва), не розглядає справи роками та швидко ухвалює правильні та необхідні рішення. Наразі жодна з проросійських партій не подала апеляції щодо рішення суду першої інстанції, але для цього в них ще є час.

Найближчим часом суд розгляне ще кілька справ, але потрібно розуміти, що основні проросійські політичні "гравці" вже під забороною. Що стосується відчуження їхнього майна на користь держави, то над цим процесом також ведеться активна робота.

Буде спеціальний механізм, хоча закон прямо передбачає передачу активів та майна заборонених партій у бюджет України. І там нас чекають деякі сюрпризи, адже в деяких партій активи дуже значні. Але конкретніше можна буде говорити лише після детальної оцінки й коли процедура вже буде запущена,

– сказав Малюська.

Які партії вже заборонили

Перелік заборонених партій наразі складається з 13 пунктів: "Русь єдина", "Опозиційна платформа – за життя", "Партія Шарія”, "Опоблок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", партія "Справедливості та розвитку", Соціалістична партія України, "Ліва опозиція", "Союз лівих сил" та Прогресивна соціалістична партія України.

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