Промінь надії є: у Міненерго розповіли, за яких умов в Україні не буде відключень світла навесні
В Україні може покращитися ситуація з електроенергією через настання весни. Однак ситуація в енергосистемі все ж залежатиме і від дій російських окупантів.
Міністр енергетики Герман Галущенко в телеефірі розповів, чи триватимуть в Україні віялові відключення з настанням весни, пише 24 Канал. Він повідомив, що в енергосистемі все ще є дефіцит генерації.
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Через потепління Україна планує отримувати більше генерації
Водночас Галущенко підкреслив, що підвищення температури впливає на споживання. Відтак, у теплі пори року споживання менше, через що й менші ризики щодо віялових відключень.
На жаль, досі є дефіцит генерації і, безумовно, з підвищенням температури це впливає на падіння споживання,
– сказав міністр.
Також він зазначив, що Україна розраховує на відновлювальні джерела, "які при наявності сонця зможуть давати більше генерації в систему".
Галущенко утримався від точних прогнозів, адже багато чого, за його словами, буде залежати від атак з боку російських окупантів.
"Я не хотів би прогнозувати, у багатьох випадках це залежить від тих ударів, які будуть чи не будуть по енергосистемі", – резюмував глава Міністерства енергетики.
Яка ситуація в енергосистемі України
- Восени 2022 року Росія вдалася до підступної тактики, атакуючи енергетичну інфраструктуру України. У планах Кремля було занурити Україну в блекаут. Проте, як визнають офіційні особи та експерти, Росія не досягла своєї цілі.
- В Україні дійсно проблеми з електроенергією, але ситуація контрольована. У всіх регіонах діють відключення світла, щоб стабілізувати енергосистему.
- Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БпЛА по енергооб'єктах. Найскладніша ситуація в Одесі, де ліквідовують наслідки попередніх атак.
- Ситуація в Одеській області різко погіршилася 3 та 4 лютого через дві масштабні аварії на підстанції. Унаслідок аварій близько пів мільйона людей залишились без світла.
- Станом на 8 лютого ремонтним бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електроенергії в регіон. Це покращить енергоживлення міста Одеси та Одеського району.