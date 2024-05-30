Чи будуть українці зі світлом в п'ятницю: заява Укренерго

В останній тиждень в Україні поменшало відключень світла. Якщо попередньо ліміти обмежень були значними, то наразі ситуація дозволяє заживити більшу кількість споживачів. Чи буде світло в українців завтра, 31 травня, розповіли в Укренерго.

Зокрема, там повідомили, що у п'ятницю не планують вимкнення світла.

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Водночас, якщо ситуація в енергосистемі зміниться, про знеструмлення повідомлять додатково.

В Україні вже кілька днів поспіль не застосовують графіки відключень світла. При цьому, що раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що відключення світла можуть повернутися найближчими днями через ремонти енергоблоків АЕС.

Дефіцит в енергосистемі

З 22 березня Росія здійснила 5 масованих атак по енергосистемі України. Через пошкодження українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії.

А тому, з 14 травня ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 – запровадили графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.