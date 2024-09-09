Чи будуть відключення світла найближчим часом: у Верховній Раді зробили прогноз

Останнім часом в Україні не запроваджують стабілізаційні відключення світла. Чи варто очікувати зміни у зв'язку із настанням осені, пояснили у парламенті.

Раніше міністр енергетики спростував сценарій, за якого світла в Україні взимку не буде по 18 – 20 годин.

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Чи будуть цього тижня відключення

Після масованого обстрілу України 26 серпня відключення світла повернулися. Для того, аби полагодити підстанції та стабілізувати енергосистему знадобилося два тижні. Про це нагадав нардеп зі "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

За його словами, наразі значного дефіциту електроенергії немає, а тому відключення найближчим часом не прогнозуються за умови, що не буде нових російських ударів по нашій інфраструктурі.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що Україні складно балансувати енергетичну систему. Він також припустив, що відключення будуть, але незначні.