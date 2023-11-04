Будуть з'ясовані всі обставини, – Умєров про удар по військових 128-ї бригади
Джерело:Рустем Умєров
Ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Міністр оборони відреагував на цю атаку, внаслідок якої загинули бійці ЗСУ.
У п'ятницю, 3 листопада, російські окупанти завдали цього удару небезпечною зброєю по Збройних Силах на Запорізькому напрямку. Наступного дня це підтвердили в командуванні війська. Зокрема, відреагував голова Міноборони Рустем Умєров.
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Умєров доручив провести перевірку
Посадовець висловив співчуття родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та констатував, що буде проведена перевірка за цим фактом.
Будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії,
– написав міністр оборони.
Водночас Умєров нагадав, що Росія є терористичною державою та наголосив, що ми повинні докласти всіх зусиль, "щоб захистити наших людей" та чесно відповісти на усі запитання рідних і близьких загиблих воїнів.
Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять героям.
Контекст
- Перед цим командир добровольчого батальйону "Сонечко" Руслан Каганець з позивним "Комендант" повідомляв, що на честь дня ракетних військ 3 листопада у прифронтовому районі зібрали на нагородження особовий склад 128 бригади.
- Як зазначив боєць, військових зібрали в купі, вишикували, після чого якраз-таки росіяни завдали удару. Внаслідок цього загинуло чимало офіцерів Збройних Сил, за словами Каганця.
- Водночас боєць зі сусідньої бригади з позивним "Каспер" розповів ту ж саму історію, фактично підтвердивши слова, озвучені Русланом Каганцем. Він заявив, що, окрім того, є загиблі серед цивільного населення.
- Разом з тим голова Закарпатської ОВА Віктор Микита закликав, після цього як відповідну інформацію підтвердили на офіційному рівні, земляків полеглих вояків утриматися в наступні декілька днів від розважальних заходів та концертів.