Росія хоче створити "буферну зону" вглиб України: під прицілом Сумщина та Харківщина, – ЗМІ
- Росія планує створити "буферну зону" в Україні глибиною 15 – 20 кілометрів, зосереджуючись на Сумській та Харківській областях.
- Москва також має на меті захоплення всієї території Луганської та Донецької областей в адміністративних межах.
- У Силах оборони України сумніваються в здатності Росії досягти цих цілей до кінця 2025 року.
Російський диктатор Владімір Путін вирішив продовжувати наступ на Україну і далі у 2025 році. Однією з цілей Москва поставила створити так звану "буферну зону" вглиб нашої держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Кілька інформованих джерел видання у Силах оборони підтвердили, що Москва вже визначила пріоритети на літньо-осінню кампанію та поки не має планів згортати бойові дії в Україні.
Так, співрозмовники наголосили, що противник в цей період планує зосередити основні зусилля на виконанні двох стратегічних завдань:
- Перше – захоплення всієї території Луганської та Донецької областей в їхніх адміністративних межах;
- Друге – формування так званої "буферної зони" в Україні глибиною в 15 – 20 кілометрів. Насамперед ворог розглядає для цього Сумську та Харківську області.
У разі успіхів на цих напрямках далі ворог планує наступальні дії з метою захоплення нових територій у Запорізькій і Херсонській областях,
– зазначило одне з джерел видання.
З усім тим, співрозмовники у Силах оборони наголошують, що під час літньо-осінньої кампанії Путіну не вдасться суттєво посилити позиції на полі бою. Джерела також вважають здатність Росії вийти на адмінмежі Донецької, Запорізької та Херсонської областей або повне захоплення однієї з них до кінця літа чи навіть із закінченням 2025 року – нереалістичною.
До слова, раніше Владімір Путін учергове пригрозив Україні створенням так званої "буферної зони" нібито для "захисту мирного населення прикордонних регіонів". Мовиться про Бєлгородську, Курську та Брянську області країни-агресорки.
На слова російського диктатора відреагували в МЗС України, зазначивши, що у цій агресивній заяві немає нічого нового, адже Путін і раніше озвучував подібні тези. Однак ця заява була показовою, на тлі закликів США, Європи та України до миру.