Росія хоче створити "буферну зону" вглиб України: під прицілом Сумщина та Харківщина, – ЗМІ

Російський диктатор Владімір Путін вирішив продовжувати наступ на Україну і далі у 2025 році. Однією з цілей Москва поставила створити так звану "буферну зону" вглиб нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Цікаво Росіянам вигідно брехати: що стоїть за фейком про вихід на кордон Дніпропетровської області

Що окупанти хочуть від наступу в Україні влітку та восени

Кілька інформованих джерел видання у Силах оборони підтвердили, що Москва вже визначила пріоритети на літньо-осінню кампанію та поки не має планів згортати бойові дії в Україні.

Так, співрозмовники наголосили, що противник в цей період планує зосередити основні зусилля на виконанні двох стратегічних завдань:

Перше – захоплення всієї території Луганської та Донецької областей в їхніх адміністративних межах;

Друге – формування так званої "буферної зони" в Україні глибиною в 15 – 20 кілометрів. Насамперед ворог розглядає для цього Сумську та Харківську області.

У разі успіхів на цих напрямках далі ворог планує наступальні дії з метою захоплення нових територій у Запорізькій і Херсонській областях,

– зазначило одне з джерел видання.

З усім тим, співрозмовники у Силах оборони наголошують, що під час літньо-осінньої кампанії Путіну не вдасться суттєво посилити позиції на полі бою. Джерела також вважають здатність Росії вийти на адмінмежі Донецької, Запорізької та Херсонської областей або повне захоплення однієї з них до кінця літа чи навіть із закінченням 2025 року – нереалістичною.

До слова, раніше Владімір Путін учергове пригрозив Україні створенням так званої "буферної зони" нібито для "захисту мирного населення прикордонних регіонів". Мовиться про Бєлгородську, Курську та Брянську області країни-агресорки.

На слова російського диктатора відреагували в МЗС України, зазначивши, що у цій агресивній заяві немає нічого нового, адже Путін і раніше озвучував подібні тези. Однак ця заява була показовою, на тлі закликів США, Європи та України до миру.