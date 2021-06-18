Новий хіт від українських вболівальників: у Бухаресті співали "Хто не скаче – той москаль"

Україна святкувала перемогу у матчі з Північною Македонією 17 червня. Українські вболівальники підтримували футболістів з усіх сил, не забуваючи дошкуляти країні-агресору. На стадіоні в Бухаресті лунало "Хто не скаче – той москаль".

В Росії триває обурення щодо виконання нашими вболівальниками хіта "Путін – ху*ло" на бухарестському стадіоні. Проте українці ще раз доводять, що фантазії їм не бракує, отож під час матчу рідної збірної заспівали ще одну пісеньку-руханку "Хто не скаче – той москаль".

До теми Яремчук розповів, що потрібно Україні для виходу в плей-офф Євро-2020

"Хто не скаче – той москаль" заспівали десятки українських вболівальників

Під такий нескладний текст на стадіоні 17 червня радісно пострибали десятки українців. Якщо дивитись на активність стрибків, то москалів серед них точно не було. Не доєднались до акції хіба що румунські стюарди.

Дивіться ексклюзивне відео від 24 каналу:

Українці співали "Путін – ху*ло"

Раніше Росія вже висловила свої претензії щодо репертуару українських вболівальників. "Запалало" росіянам через виконання хіта "Путін – ху*ло". У Москві сильно образились і навіть попросили для наших фанів покарання. З такою пропозицією виступили у комітеті Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді. Російські чиновники кажуть, що це "спланована провокація проти Кремля".

​До теми Пили заспокійливе в останні 5 хвилин, – Зеленський про гру Україна – Північна Македонія

Коротко про матч Україна – Північна Македонія