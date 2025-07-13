У ЗСУ похизувалися кадрами знищення новітнього ЗРК "Бук-МЗ"

Українські воїни продовжують успішно нищити ворожу техніку. Нерідко їм вдається вполювати новітнє озброєння росіян вартістю у декілька десятків мільйонів доларів.

Так, нещодавно розвідники бригади "Чорний ліс" виявили російський "Бук-МЗ" – сучасну модифікацю зенітно-ракетного комплексу середньої дальності серії "Бук", передає 24 Канал.

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Окупанти "влетіли" на мільйони доларів

По викритому "Бук-МЗ" українські воїни завдали влучного удару, знищивши ворожу установку вартістю приблизно 45 мільйонів доларів.

Удар по "Бук-МЗ": дивіться відео

Зауважимо, що "Бук-МЗ" призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників. Дальність ураження цілей становить до 70 – 75 кілометрів, висота ураження – до 35 кілометрів.

Цей ЗРК використовує ракету з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Порівняно з попередніми моделями (Бук-М1, М2) має більшу дальність ураження, кращу точність, можливість одночасного ураження більшої кількості цілей, сучасніші засоби радіолокаційного виявлення.

До слова, понад 500 іноземців із 28 країн загинули, воюючи на боці Росії в Україні, згідно з розслідуванням BBC та "Медіазона".