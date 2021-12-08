На Буковині 2 дітей отруїлися чадним газом: 10-місячне немовля померло

8 грудня 2021 , 23:43
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Джерело:

"Молодий буковинець"

На Буковині загинуло немовля через отруєння чадним газом. Ще одну дитину госпіталізували.

Трагедія трапилась в міств Сторожинець, що на Буковині. Про інцидент швидку повідомили 8 грудня ввечері. 

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На Буковині вчаділа 10-місячна дитина

У Чернівецькій області 10-місячна дитина загинула внаслідок отруєння чадним газом, ще одну дитину госпіталізували,
– мовиться у повідомленні. 

Видання також повідомило, що, за попередньою інформацією:

  • батьки залишили немовля у будинку із його старшим 2-річним братом;
  • хлопчик ровів вогонь посеред хати;
  • коли виникла пожежа, він втік в коридор.

Лікарі, які прибули на місце, намагались врятувати малечу, та це не допомогло – базові реанімаційні заходи не дали результату. 

"Внаслідок пожежі, яка виникла у будинку, немовля у колясці вчаділо", – мовиться в повідомленні.

В лікарню також доправили 2-річного хлопчика, який надихався чадним газом.

Коротко про останні трагічні інциденти, пов'язані з чадним газом

Як вберегтися від отруєння чадним газом – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська