На Буковині 2 дітей отруїлися чадним газом: 10-місячне немовля померло

На Буковині загинуло немовля через отруєння чадним газом. Ще одну дитину госпіталізували.

Трагедія трапилась в міств Сторожинець, що на Буковині. Про інцидент швидку повідомили 8 грудня ввечері.

Читайте також Вцілів лише старший син: подробиці трагедії на Вінниччині, де вчаділа ціла сім'я

На Буковині вчаділа 10-місячна дитина

У Чернівецькій області 10-місячна дитина загинула внаслідок отруєння чадним газом, ще одну дитину госпіталізували,

– мовиться у повідомленні.

Видання також повідомило, що, за попередньою інформацією:

батьки залишили немовля у будинку із його старшим 2-річним братом;

хлопчик ровів вогонь посеред хати;

коли виникла пожежа, він втік в коридор.

Лікарі, які прибули на місце, намагались врятувати малечу, та це не допомогло – базові реанімаційні заходи не дали результату.

"Внаслідок пожежі, яка виникла у будинку, немовля у колясці вчаділо", – мовиться в повідомленні.

В лікарню також доправили 2-річного хлопчика, який надихався чадним газом.

Коротко про останні трагічні інциденти, пов'язані з чадним газом

18 листопада, загинули 4 дітей та 2 дорослих. Попередньо, всі отруїлись чадним газом. Загиблим дітям було 6, 8, 9 та 11 років. Усіх мертвими знайшов 14-річний син Ігор, який ночував у бабусі.

На Хмельниччині загинули 4 дітей – 2015 – 2021 років народження. Полум'я зуміли загасити ще до прибуття рятувальників.

У ніч на 29 листопада у центрі Чернівців чадним газом отруїлись троє дорослих та 5-річна дівчинка. Дорослі не постраждали, дитину ж госпіталізували у місцеву лікарню.

Як вберегтися від отруєння чадним газом – дивіться відео