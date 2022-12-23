Буковину сколихнув землетрус: хто найгостріше відчуває коливання

На Буковині 23 грудня стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували біля міста Новодністровськ.

За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда – 3,0. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

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23 грудня 2022 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0,

– мовиться у повідомленні.

Українців попередили, що коливання від землетрусу найгостріше можуть відчувати люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, розташованого на верхніх поверхах.

На Гаваях прокинувся один з найбільших вулканів

2022 рік увійде в історію також як час пробудження одного з найбільших вулканів світу. Мауна-Лоа "спав" майже чотири десятиліття. Перед виверженням вулкана зафіксували низку підземних поштовхів. Відразу після цього людей попередили про загрозу, що Мауна-Лоа прокинеться.

Місцевим жителям сповістили, що вулканічний попіл становить для них смертельну загрозу. Зокрема, може:

забруднити воду;

вбити рослинність

подразнити легені.

Тим часом вулканічна лава, яка опускалася на кілька кілометрів, становила більшу загрозу для інфраструктури, аніж для людських життів. Моторошні кадри виверження Мауна-Лоа вразили мережу.