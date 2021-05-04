Не впорався з керуванням: на Буковині сталася смертельна ДТП – фото

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На Буковині 21-річний чоловік не впорався з керуванням автомобіля, злетів з дороги та перекинувся. Унаслідок аварії він загинув на місці події.

Джерело:

пресслужба Нацполіції

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 3 травня на автодорозі у селі Тарасівці Чернівецького району. 

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Що відомо про ДТП

  • Повідомлення про ДТП з потерпілим у селі Тарасівці надійшло до поліції приблизно о 21:30. Правоохоронці негайно виїхали на місце події.
  • Слідчі з’ясували, що 21-річний місцевий житель рухався на автомобілі ВАЗ по автодорозі зі сторони села Маршинці у напрямку Тарасівців.
  • Не впоравшись із керуванням, водій допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням. Від отриманих травм він загинув.

Смертельна ДТП на Буковині / Фото пресцентру Нацполіції

Наразі поліцейські вирішують питання внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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