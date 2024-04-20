На Буковині напали на працівника ТЦК: у відповідь він здійснив постріли в землю

У суботу, 20 квітня, поблизу села Чорногузи Чернівецької області на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП скоїли напад.

Нападниками стала група цивільних осіб. Вони заблокували транспортний засіб працівника ТЦК, застосували силу та погрози.

Читайте також Вбивство поліцейського на Вінниччині: на відео – військові однієї з частин Сухопутних військ

Працівник ТЦК відкрив вогонь

Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції,

– йдеться у повідомленні ТЦК.

Наразі з'ясовуються усі причини і обставини інциденту. Працівники ТЦК зазначили, що сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

Начальниця пресслужби Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяна Попович повідомила, що військовий був переведений до ТЦК та СП з 10 окремої гірсько-штурмової бригади у зв'язку зі станом здоров'я та бойовими травмами.

В ТЦК також нагадали про відповідальність за ухилення та будь яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Відповідно до кримінального кодексу, такі дії караються позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.

На Вінниччині застрелили поліцеського: що відомо