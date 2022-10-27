На Буковині планово відключатимуть світло: актуальні графіки

У Чернівецькій області оприлюднили орієнтовний графік стабілізаційних відключень електроенергії.

Зазначають, що графік не остаточний, він буде оновлюватись. Традиційно – відключення відбуватимуться почергово. Дізнатись, до якої групи належить ваша адреса, можна тут.

Увага Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

І лише після того, як знатимете групу, до якої входите, можна звіритись із графіком на сайті "Чернівціобленерго".

Відключення світла на Буковині / Джерело Чернівціобленерго

Додають, що графік відключень буде оновлюватися кожні 4 години.

В області сформували 10 груп споживачів, аби створити чергу відключень. Щоб дізнатися, коли може бути відсутнє електропостачання, потрібно вказати назву вулиці та номер будинку.

Якщо адреси немає у списку, відключення постачання не буде.

В "Укренерго" пояснили аварійні відключення світла

В "Укренерго" пообіцяли зробити графіки відключення електроенергії зручнішими для споживачів. Над цим зараз наразі працюють оператори систем розподілу (обленерго), місцеві органи влади, Міненерго та ОП.

В країні зараз дефіцит електропотужностей. Через це віялові відключення світла є дуже необхідними.

Наголошують, що контрольоване споживання електроенергії – це як донат для ЗСУ, що теж наближає Україну до перемоги.

Електроенергія може бути відсутня також і з інших причин, наприклад через аварійні ситуації, ремонт в мережах або несправну проводку в оселі.

Більше про це – в ОП попередили про відключення світла по всій країні: дивіться відео