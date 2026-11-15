На Буковині прогриміли вибухи

Увечері 15 листопада у Чернівецькій області пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Після 19:00 у кількох районах Чернівецької області оголосили тривогу через загрозу дронів.

Що відомо про вибухи на Буковині?

Близько 20:41 поблизу міста Заставна пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух реактивного дрона у напрямку Кіцмані.

Станом на 20:45 на Буковині дали відбій тривоги.

Про наслідки російської атаки на регіон наразі не повідомляли.

Останнім часом під ударами ворога дедалі частіше опиняються західні області, які раніше атакували рідше. Військовий оглядач Денис Попович вважає, що Росія намагається поширити повітряні атаки на якомога більшу територію України.

У такий спосіб Кремль хоче виснажити українців і посилити їхню втому від війни. Розрахунок може полягати в тому, щоб люди вимагали від української влади поступок Росії

За словами мера Львова Андрія Садового, Росія щодня запускає по дві – три хвилі реактивних дронів у напрямку західних областей України. Основними цілями атак є об'єкти енергетичної інфраструктури.