Показував пеніс сусідці, старості та поліції: на Буковині судили чоловіка

У Чернівецькій області чоловік демонстрував статевий орган не тільки односельцям, а й поліціянтам. За цей учинок його судили.

На засіданні Заставнівського районного суду розглядали справу 42-річного буковинця. Він втрапив у скандал. Хоча суд відбувся наприкінці жовтня, увагу громадськості вирок привернув лише зараз.

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Деталі ситуації

У травні чоловік напідпитку почав показувати жінці свій статевий орган. Це сталося на автомобільній дорозі в селі Ржавинці Чернівецької області, тобто в громадському місці. При цьому він лаявся і загалом порушував норми моралі.

Свою непристойну поведінку продовжив того ж дня, до того ж перед поліцейськими. Їх привів староста села, але правоохоронці побачили те саме, що й потерпіла: чоловік знову роздягнувся та лаявся.

Зневажаючи громадський порядок та існуючі у суспільстві загальновизнані правила поведінки, проявляючи безсоромність та грубу непристойність, нехтуючи нормами моральності,

– так описали інцидент у суді.

Отже, його поведінка справді була обурлива.

Але на цьому "пригоди" не закінчилися – та сама ситуація повторилася і ввечері. Все це зафіксували камери.

Що кажуть обидві сторони

Порушник не визнав своєї провини: він пояснив, що не пам'ятає цих подій, бо був п'яний. А жінку, яка була змушена не раз бачити цей цирк, нібито не образив, бо не завдав їй тілесних ушкоджень.

Потерпіла пояснила, що давно є сусідкою чоловіка, який поводиться непристойно, п'є і лається. У той день все це бачила її неповнолітня онука. Дівчинка сильно злякалася, адже чоловік вийшов на дорогу та бігав по ній голим. На попередження інших не зважав.

Його мати підвердила, що син ходив по подвір'ю у спідньому, але що було на дорозі, буцімто не бачила.

Потерпіла подала заяву до суду і просила розглянути кримінальне провадження без її участі, суворо покаравши чоловіка. На чоловіка постійно жаліються односельці, бо після алкоголю він поводиться агресивно.

Як покарали чоловіка

Судді кваліфікували події як зухвале хуліганство, адже чоловік намагався самоутвердитися за рахунок приниження інших і протиставляв себе іншим. А вживання ним алкоголю тільки обтяжує провину.

Вказано, що чоловік має середню освіту, не працюює і не одружений, є особою з інвалідністю третьої групи та військовозобов'язаним. Раніше його не притягали до кримінальної відповідальності, але не раз притягували до адміністративної.

Чоловікові призначили два місяці арешту.