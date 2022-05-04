На Буковині відкриють два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією

В Україні доволі великий потік людей, який перетинає кордон з Європейським Союзом. Для розвантаження пунктів пропуску, влада вирішила відкрити ще два.

Два нові пункти пропуску відкрили у Чернівецькій області. Там розпочали роботу міжнародні пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" через державний кордон України та Румунії. Ці два пункти пропуску були на реконструкції.

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"Це допоможе додатково розвантажити рух через кордон. Крім того, Україна веде перемовини з нашими європейськими сусідами, аби запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що ще більше прискорить процес проходження митниці", – заявив на засіданні Кабміну його очільник Денис Шмигаль.

У 2021 році було передбачено, що реконструкція пункту пропуску "Дяківці" обійдеться в 173,2 мільйона гривень, а Красноїльська – 166,7 мільйона гривень.

Як будуть працювати пункти пропуску

ПП "Дяківці": для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи;

ПП "Красноїльськ": для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тонни), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і часом роботи з 8:00 до 20:00.

"Відкриття нових пунктів пропуску та пунктів контролю на українсько-румунському державному кордоні дозволить створити сприятливі умови для зменшення навантаження на існуючі пункти пропуску Чернівецької та Закарпатської областей в умовах воєнного стану", – переконані в уряді.

Однак коли саме обидва пункти пропуску відкриють остаточно – поки невідомо. Наразі ці два об'єкти мають різні ступені готовності. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук. Якщо КПП "Красноїльськ" – це понад 95% готовності, то КПП "Дяківці" – близько 75% готовності.

Україно-румунський кордон

Протяжність кордону між Україною та Румунією становить понад 613 кілометрів. В Україні з Румунією межують Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська області. В цих областях облаштовано десять пунктів пропуску на кордоні з Румунією.

В Чернівецькій області поки діє лише один пункт пропуску на кордоні з Румунією Порубне – Сірет, яким можна перетнути як на автомобілі, так і пішки. Також є пункт пропуску Вадул-Сірет – Вішкани, але він лише залізничний.