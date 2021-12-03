На Буковині викрили ділків, які "вирощували" ботів для російської пропаганди

Потужну ботоферму викрили у Чернівцях. Відомо, що ділки створили та "розкрутили" понад 20 тисяч фейків у соцмережах.

До ботів прив'язали платіжні картки

Фейкові профілі зловмисники продавали на чорному ринку. Більшість з них скупили проросійські агітатори.

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Боти мали довгу історію у соцмережах. Вони навіть були верифіковані за допомогою паспортів громадянина Україна.

Для підключення платної реклами правопорушники відкривали банківські картки на підставних осіб та прив'язували їх до створених сторінок.

Ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних сил України, для виправдання збройної агресії Росії. Крім того, вони поширювали антивакцинаторські настрої,

– розповіли у Службі безпеки України.

Фейкові профілі залучали до шахрайських схем зі збору грошей на лікування хворих дітей.



Ділки прив'язували до ботів банківські карточки / Фото Офісу генпрокурора

Ділки навіть орендували офіс

До злочинної групи входили близько 15 осіб віком від 25 до 44 років. Для незаконної діяльності вони навіть орендували офіс в Чернівцях.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили:

комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

спеціальне програмне забезпечення;

майже 6 400 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, зокрема й російських;

понад 4 000 платіжних карток українських банків.

Наразі тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб. Кримінальну справу відкрили за статтею про несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерних мереж.



Правоохоронці відкрили кримінальну справу