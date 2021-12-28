На Буковині у в'язницю відправили чоловіка, який "обчистив" туалет
Джерело:ТСН
У Чернівецькій області чоловік вкрав з туалету місцевої організації металевий бідон. За це суд відправив горе-крадія за ґрати на 4 місяці.
Такий вирок ухвалив Сторожинецький районний суд Чернівецької області. Злочин стався в будівлі "Сторожинецької районної спілки споживчих товариств".
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Чоловік вкрав алюмінієвий бідон
За даними суду, зловмисник навідався до вбиральні та поцупив звідти алюмінієвий бідон-флягу. Ємність бідона – 40 літрів та коштував він 876 гривень.
Під час засідання підозрюваний розкаявся у скоєному. Ба більше, уклав з представниками потерпілого товариства мирну угоду. Також крадій компенсував завдані збитки.
Суд присудив 4 місяці ув'язнення
Суд визнав чоловіка винним у крадіжці. Йому доведеться провести 4 місяці за ґратами.
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