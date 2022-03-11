Була атака на наші ЗСУ на кордоні з боку Росії, але снаряди залетіли у Білорусь, – Данілов

11 березня 2022 , 20:26
Читать новость на русском

Російські окупанти 11 березня здійснили атаку у бік Збройних Сил України, але їхні снаряди випадково залетіли у Білорусь.

Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов, саме літаки Росії здійснили такі дії, передає 24 канал.

Важливо Провокація з маскуванням, – Генштаб про атаку Росії по білоруських населених пунктах

Данілов зазначив, що українська влада тримає ситуацію під контролем, розуміючи, що ця ситуація є для нас небезпечною. 

Але ми до цього (долучення білоруських військо до російської армії – 24 канал) будемо готові. І білорусам краще залишатися вдома, ніж відправлятися у грузах 200, як це зараз робить велика кількість російських солдат,
– констатував секретар РНБО.

Провокації на території Білорусі: що відомо 

Водночас, за попередніми даними, білоруські війська можуть залучити до вторгнення в Україну вже 11 березня о 21:00.

Звернення Олексія Арестовича до білорусів: дивіться відео

 

Автор: Альона Захарова