Була атака на наші ЗСУ на кордоні з боку Росії, але снаряди залетіли у Білорусь, – Данілов

Російські окупанти 11 березня здійснили атаку у бік Збройних Сил України, але їхні снаряди випадково залетіли у Білорусь.

Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов, саме літаки Росії здійснили такі дії, передає 24 канал.

Важливо Провокація з маскуванням, – Генштаб про атаку Росії по білоруських населених пунктах

Данілов зазначив, що українська влада тримає ситуацію під контролем, розуміючи, що ця ситуація є для нас небезпечною.

Але ми до цього (долучення білоруських військо до російської армії – 24 канал) будемо готові. І білорусам краще залишатися вдома, ніж відправлятися у грузах 200, як це зараз робить велика кількість російських солдат,

– констатував секретар РНБО.

Провокації на території Білорусі: що відомо

11 березня російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.

Росіяни також обстрілювали пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі. Однак, згодом у Міноборони Білорусі заявили, що їх ніхто не обстрілював.

Водночас, за попередніми даними, білоруські війська можуть залучити до вторгнення в Україну вже 11 березня о 21:00.

Звернення Олексія Арестовича до білорусів: дивіться відео