Була ідеальною, подарунком від Бога, – Юрій Глодан про дружину, яка загинула при обстрілі Одеси

Чим вона загрожувала Росії? Здається, що вбивство дітей – це лише нова національна ідея Росії, – сказав президент у вечірньому зверненні до українців.

Трагедія викликала неабиякий резонанс серед українців. Смерть трьох поколінь однієї сім'ї звучить жахливо навіть у контексті двомісячної війни.

У неділю Юрій повернувся до зруйнованої квартири, аби спробувати врятувати спогади – фотографії, нотатки, речі, які колекціонувала його дружина.

Розбираючи завали, він розповів про їхні стосунки із дружиною.

Вона могла знаходити радість у всьому. Одеса була її улюбленим містом. Вона працювала в PR і могла спілкуватися з багатьма людьми, розуміти їх. Я захоплювався тим, як добре вона пише,

– розповів Юрій.

Він додав, що його дружина володіла усіма найкращими якостями. Таку, як Валерія, мені неможливо буде знайти. Вона була ідеальною. Таку людину можна зустріти лише раз у житті, і це подарунок від Бога,

– додав він.