Сирський відповів, чи була вже можливість завершити цю війну

Міф про непереможність Росії вдалось розвінчати на початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну у 2022 році. Витіснення ворога з Київщини стало показовим.

На цьому наголосив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

Дивіться також Якщо буде дозвіл: Сирський назвав цілі в Росії, по яких Україна битиме далекобійною зброєю

Водночас, коли журналісти запитали у Сирського, чи була в України можливість закінчити війну, Сирський сказав, що йому важко відповісти однозначно.

"Важко відповісти на це питання. Це була можливість відкинути ворога, (мова про відбиття наступу на Київ) можливість зламати міф про непереможність російської армії", – сказав головком ЗСУ.

Як Україні вдалось витіснити ворога з Києва

Та пояснив, що попри те, що у Києві було зосереджено небагато військових частин і більшість цих військ були зведеними частинами, куди входили курсанти, військові з навчальних частин і навчальних центрів.

Однак, за словами Сирського, їх грамотне і продумане використання, зокрема, маневруваня, застосування максимальних можливостей артилерії, вогневих танків, показало, що навіть невеликими силами і правильною тактикою можна досягти перемог, як малих, так і великих.

І головне, завжди потрібно шукати центр тяжіння – найслабше місце в обороні ворога. Саме так сталося під Києвом, а також під Харковом, коли, здавалося б, на піку наступу противника його точкова атака призвела до руйнування його ж оборони, що істотно вплинуло на подальший хід війни,

– наголосив Сирський.

До слова, щодо майбутніх планів України заверити війну, Сирський зазначив, що поставки озброєння та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння наші нові бригади, які вже сформовані та формуються. Це вплинуло б на загальний рівень українських можливостей.