Була надія, що маленьку знайдуть живою, – рідні розповіли про загиблу в Одесі родину Глодан

В Одесі 27 квітня попрощались з Валерією Глодан, її мамою та 3-місячною донькою Кірою, які загинули від удару російської ракети. Рідні та друзі поділились спогадами про родину.

Анастасія Глодан, тітка Кіри та сестра чоловіка Юрія, розповіла, що живе поруч, тож бачила ракету та пожежу.

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Сподівались, що дитину знайдуть живою

Анастасія пригадує, що потім подзвонив брат й сказав, ракета влучила в їхній ЖК. Юрій сам почав пробиратись через уламки і шукати тіла рідних, сам їх діставав.

Була дуже велика надія на те, що знайдуть маленьку, але ні. На жаль, дуже мало вона пробула на землі, і майже нічого вона не побачила, але я впевнена, усі 3 місяці вона прожила в любові та турботі,

– додала жінка.



Похорон родини / Фото "Суспільне"

Валерія була світлою та турботливою

Лариса Гладчено познайомилися із родиною понад 5 років тому. Вона зазначила, що Валерія була світла, відкрита, вона ніжна, турботлива мати.

"У мене досі перед очима стоять фотографії, відео, які Юрочка показував, як Кірочка перші слова говорить", – згадала Лариса.

Вона додала, важко, коли в інших містах гинуть люди, але коли це торкнулося твоїх рідних чи близьких, це просто нестерпно.

Що відомо про загибель родини

23 квітня російська ракета влучила у житловий будинок у Київському районі Одеси.

На жаль, загинула ціла родина: Валерія Глодан, її донька Кіра та мати Людмила Явкіна.

Чоловік Валерії Юрій перед цим вийшов в магазин.

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