"Була привітлива і ввічлива": ексклюзивні подробиці візиту Анджеліни Джолі до Львова
Українська журналістка стала очевидицею таємного візиту Анджеліни Джолі в Україну. Майя Підгорецька зняла американську зірку на відео і ролик відразу став вірусним у мережі.
Подробиці візиту Джолі кав'ярні у Львові
Як розповіла сама авторка відео Майя Підгорецька в ексклюзивному коментарі 24 каналу, зустріч з Анджеліною Джолі в одній з Львівських кав'ярень стала для неї абсолютною несподіванкою.
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Жодної інформації про приїзд зірки Голлівуду в Україну не було. "Я дивилась у телефон. Підіймаю очі, а переді мною – Анджеліна Джолі", – підкреслила Підгорецька.
Анджеліна була максимально привітлива, ввічлива. Вона віталась з відвідувачами закладу,
– зазначила журналістка.
За словами авторки відео, Анджеліна Джолі була з охоронцями. Однак дехто з відвідувачів ніяк не відреагував на прихід всесвітньовідомої акторки, вони просто продовжували їсти та дивитись у телефони.
Буквально за кілька хвилин зірка покинула заклад, охоронці провели Анджеліну Джолі до автомобіля і вони разом поїхали, як розповіла очевидиця подій.
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Навіщо Анджеліна Джолі приїхала в Україну
Підгорецька зауважила, що візит в Україну, зокрема до Львова, Анджеліна Джолі зробила абсолютно просто, без жодного пафосу. "Українці розуміють, що нас просто підтримуються, а не піаряться", – додала вона.
Мета її візиту – приїхати і показати реальну проблему. Нам це на користь у будь-якому випадку. Як українка – я дуже вдячна Анджеліні Джолі. Це вкрай важливо. Думаю, Росія нам позаздрила,
– наголосила Підгорецька.
Водночас, як нагадала журналістка, Анджеліна Джолі – це не просто Голлівудська зірка, а вже чимало років Посол доброї волі в ООН. Крім того, Джолі опікується дітками у всьому світі.
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Що відомо про візит Джолі України
Зауважимо, що після відвідин кав'ярні у Сихівському районі Анджеліна Джолі відвідала залізничний вокзал у Львові. Там вона зустрілась з людьми, які змушені евакуйовуватись через постійні обстріли російських окупантів.
Під час перебування на вокзалі у Львові також оголосили про загрозу ракетного удару. Тож зірка Голлівуду разом із іншими людьми була змушена перейти в укриття.