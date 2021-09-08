Була вибухова хвиля: студенти з Умані розповіли, як рятувалися під час пожежі

У гуртожитку Уманського національного університету садівництва 7 вересня спалахнула пожежа, в якій постраждали 7 студентів. Мешканці будівлі розповіли, як рятувалися від вогню.

Займання виникло на першому поверсі, однак дим дуже швидко охопив усю будівлю гуртожитку.

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Розповіді очевидців пожежі в гуртожитку

Студенти, які перебували на момент виникнення пожежі у приміщенні, кажуть, що була вибухова хвиля.

Ми відкриваємо ручку – двері вибухають, і нас відкидає в боки. Я кричу дівчатам, що треба на вихід,

– поділилася одна зі студенток.

Інша мешканка гуртожитку додала, що все сталося миттєво – вибухова хвиля, вибиті двері.

Далі прибули рятувальники. Вони розділилися: одна частина гасила вогонь, інша – зрізала грати на вікнах і визволяли студентів. Тих, хто мешкав на верхніх поверхах, спускали за допомогою автодрабин. За пів години пожежу вдалося ліквідувати.

В Умані у гуртожитку виникла пожежа: що відомо