Була вибухова хвиля: студенти з Умані розповіли, як рятувалися під час пожежі
Джерело:ТСН
У гуртожитку Уманського національного університету садівництва 7 вересня спалахнула пожежа, в якій постраждали 7 студентів. Мешканці будівлі розповіли, як рятувалися від вогню.
Займання виникло на першому поверсі, однак дим дуже швидко охопив усю будівлю гуртожитку.
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Розповіді очевидців пожежі в гуртожитку
Студенти, які перебували на момент виникнення пожежі у приміщенні, кажуть, що була вибухова хвиля.
Ми відкриваємо ручку – двері вибухають, і нас відкидає в боки. Я кричу дівчатам, що треба на вихід,
– поділилася одна зі студенток.
Інша мешканка гуртожитку додала, що все сталося миттєво – вибухова хвиля, вибиті двері.
Далі прибули рятувальники. Вони розділилися: одна частина гасила вогонь, інша – зрізала грати на вікнах і визволяли студентів. Тих, хто мешкав на верхніх поверхах, спускали за допомогою автодрабин. За пів години пожежу вдалося ліквідувати.
В Умані у гуртожитку виникла пожежа: що відомо
- Займання у гуртожитку Уманського національного університету садівництва спалахнуло ввечері 7 вересня.
- Загалом з будівлі, охопленої вогнем, врятували 25 студентів.
- У 3 трьох постраждалих порізи, вони поранились, коли намагались вибратись надвір через розбите скло. Ще 4 людини отруїлись продуктами горіння.