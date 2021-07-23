Культура не поза політикою: російський шоубіз лізе у Держдуму

Одна частина російських знаменитостей пхається виступати в Україну, інша вирішила підкорювати Держдуму. Це стара політична технологія, адже "висувати" зірок ліпше, ніж ноунеймів.

Якщо ви були шоковані рішенням українських шоуменів, які зірвались у парламент, то здивуєтесь, дізнавшись, які персонажі хочуть потрапити у Держдуму на найближчих виборах і навіщо. І тільки спробуйте сказати щось на кшталт "культура поза політикою".

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Наприкінці вересня 2021 року в Росії повинні відбутись вибори у "ГосДупу". В умовах кампанії дуже складно розкрутити людину з нуля, тож легше знайти кандидата серед лідерів громадської думки.

В Росії використовують зірок у політиці

Навала зірок в російську політику цієї виборчої кампанії розпочалася з темненької з гурту Тату. Юлія Волкова записала передвиборче відео, де стверджувала, що йде в Держдуму від "Єдиної Росії".

Мої чудові, мені соромно за все, що відбувається довкола. Я йду, щоб змінити ставлення влади до людей,

– сказала Волкова.

І якось не дійшла. Щойно співачка з'явилась на праймеріз "єдиноросів" – на цьому її політична кар'єра закінчилася. По-перше, на праймеріз за кандидата зазвичай голосують кишенькові партійці і бюджетники, яким заздалегідь кажуть, кого варто підтримати.

По-друге, як у Росії могли б пропустити на вибори дівчину, яка цілувала іншу дівчину просто в рот? Ба більше, Юлія Волкова ще якось цим цілованим дівчиною ротом в Україні казала, що не любить Росію, а їй подобається Америка.



Кар'єра Волкової закінчилась, не почавшись / Фото "Экспресс газета"

Висувається на окрузі в Бурятії і російський стиліст Сергій Звєрев. Вже уявляю собі, як цей політичний титан у Держдумі у своїй короні і на підборах виступає проти так званої "Гєйропи".

Хочуть стати російськими депутатами і артисти молодшого покоління. Розмірковував балотуватися до Держдуми репер Слава КПСС. Це той, що має псевдонім "Гнойний".

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Репер планував потрапити до Держдуми під кольорами партії "Зелена альтернатива". І знаєте чому? "Там виявилися хороші хлопці, всі вегани, вегетаріанці", – зазначав репер.

В партії могли заїхати на псевдонімі Слави – "Гнойний", адже гній часто використовують як добриво на городі. Але чомусь у політсилі переговори з "Гнойним" зайшли у глухий кут і в підсумку список "Зеленої альтернативи" очолила інша російська знаменитість – співачка Вікторія Дайнеко.



Вікторія Дайнеко очолила партію "Зелена альтернатива" / Фото з інстаграму співачки

"Зелена альтернатива" в Росії – це проєкт Путіна. Ця політична сила працює на крило виборців, яких турбують проблеми навколишнього середовища. Якщо вони не подолають 5-відсотковий виборчий бар'єр за списками в Думу, голоси за них насамперед підуть партії-лідеру, якою за рейтингами є "Єдина Росія".

Вкотре "паровозить" для "Єдиної Росії" і актор Машков. Це той, що бігав по лісах у фільмі "Охота на Піранью". У 2011 році він увійшов до першої трійки "Єдиної Росії Кемеровської області, але відмовився від мандата. І зараз його участь потрібна тільки для піару праймеріз "Єдиної Росії".

"Музичний" округ з Булановою і Салтиковим

А в Петербурзі є округ, який вже прозвали "музичним" – там в російський парламент збирались балотуватися співачка Тетяна Буланова і екссоліст "Мануфактури" Віктор Салтиков.



Буланова і Салтиков – в музичному окрузі / Колаж 24 каналу

Чому Буланова вирішила стати російською депутаткою? На це питання вона сама не може дати відповідь. Журналістів цікавило, чому співачка вирішила йти в політику.

Нічого щодо цього вам сказати не можу, мені ще інформацію не надали. Тому без коментарів поки, вибачте,

– відповіла Буланова.

Подібна технологія називається "паровоз". Знаменитість висувається за партійним списком, привертає увагу до політичної сили завдяки своїй популярній персоні. Коли команда набирає достатньо голосів, то кандидат може відмовитися від мандата і поступається місцем для наступної людини.

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А може і не відмовлятись та далі виконувати накази господарів. Подібна історія типова для Росії. В складі чинної Думи засідають:

спортсменки Світлана Хоркіна та Ірина Родніна;

хокеїст Владислав Третьяк;

телеведучі Петро Толстой, Євген Ревенко і Оксана Пушкіна;

боксер Микола Валуєв.

Не забуваймо про Кобзона, який за життя також був парламентарієм. У підсумку, хто б у ту Думу не сунувся, все одно там "балом заправляє сатана".