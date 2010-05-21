На кігті бульдога на прізвисько Коко наділи спеціальні рожеві ковпачки, які оберігають лапи пса від застрявання в тріщинах на дорогах, а також допомагають зберегти меблі і килими в будинку.



Також для домашніх вихованців пропонуються ковпачки бежевого, блакитного та фіолетового кольорів. Такий манікюр для тварин став вельми популярний серед власників котів і собак в Голлівуді, повідомляє The Daily Star.



Колишня учасниця Spice Girls подарувала бульдога на прізвисько Коко своєму чоловікові, півзахисникові збірної Англії з футболу Девіду Бекхему, на Різдво. За словами самої Вікторії, вона вибрала саме цю породу собак, оскільки бульдоги традиційно асоціюються з Англією і є своєрідним символом національної команди з футболу.



Тим часом британці вважають Вікторію Бекхем володаркою найнепривабливіших стоп. Учасники опитування відзначили, що стопи 36-річної Бекхем здаються їм непривабливими, оскільки виглядають хворобливими і недоглянутими.