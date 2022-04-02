Були ДРГ і вбивці: скільки людей затримала поліція від початку вторгнення на Харківщині
2 квітня 2022 , 22:39Читать новость на русском
Джерело:поліція Харківщини
На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, затримали вже 118 осіб. Серед них були не тільки найманці ворогів, а й звичайні підозрювані у злочинах.
Зокрема, було кілька вбивств і дуже багато злочинів із незаконним використанням зброї. Оприлюднені поліцією дані актуальні станом на 2 квітня.
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Затримали й багато ворогів
Окрім боротьби зі злочинністю, правоохоронці зараз мають і багато іншої роботи. Слідчо-оперативні групи працюють над тим, щоб ретельно документувати кожний факт збройних нападів Росії. Мовиться не лише про цивільні об’єкти, а й військові.
За які злочини затримували людей на Харківщині:
- 12 російських військовиків;
- 2 посібники та 2 учасники диверсійно-розвідувальних груп ворога;
- 93 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, які пов’язані з незаконним поводженням зі зброєю;
- 7 підозрюваних в умисному вбивстві;
- 2 підозрюваних у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень;
- 1 підозрюваний у насильстві щодо працівника правоохоронного органу.
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