Були дрони й бомби, пошкоджені лікарня і критична інфраструктура, – Гуменюк про обстріл Півдня

Росія вночі проти 2 жовтня знову атакувала Південь України. Окупанти застосували в регіоні дронові ударні атаки та тактичну авіацію, спрямовуючи керовані авіабомби по Херсонській області.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що останніми днями фіксують – вдень ця діяльність ворога не така активна. Зокрема, протягом дня ворог використав два КАБи, а вночі – 18 КАБів, пише 24 Канал.

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Які наслідки атаки росіян на Південь України

Наталія Гуменюк пояснила, що свої авіаційні бомби росіяни знову спрямували на цивільну інфраструктуру, житлові райони.

Пошкоджено і лікарню, і об'єкти критичної інфраструктури. Очевидним є ворожий терор,

– відзначила Гуменюк.

За її словами, Росія цього разу в ніч проти 2 жовтня завдала не дуже масованої атаки. Зокрема, за словами речниці, вона, найімовірніше, була спрямована на розвідування систем протиповітряної оборони.

"Випускали дрони знову з південно-східного напрямку – з Азовського узбережжя і спрямували їх не зовсім звичним маршрутом – в основному через Херсонщину, використовуючи тимчасово окуповану територію. Очевидним було спрямування на Криворіжжя, там три дрони знищено й один – знищили на Херсонщині", – заявила Гуменюк.

Куди влучили росіяни

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України розповіла, що росіяни влучили в одне з промислових підприємств.

По території вдарили дрони й на Херсонщині, в Херсонському районі. Знову пошкоджено цивільну інфраструктуру – заводи сільськогосподарського підприємства,

– заявила Гуменюк.

За її словами, говорячи про посилення ППО, постає питання доцільності засобів. Скажімо, під час масованої атаки "Шахедами" застосовують одні види озброєння, в інших випадках – інші.

"Переважно дійсно є робота мобільних вогневих груп, які більш доцільні по "Шахедах". Тобто їх потрібно дуже багато для того, щоб розосереджувати по всіх напрямках. У цьому випадку ми говоримо про те, що ворог застосовує складні траєкторії руху для того, щоб виснажувати системи протиповітряної оборони", – пояснила капітан 1 рангу.

За її словами, тут треба розуміти, що проти "Шахедів" працюють специфічні системи протиповітряної оборони, зокрема, і такі мобільні вогневі групи.

Які наслідки на Херсонщині

У Херсонській ОВА вранці 2 жовтня повідомили, що Росія за минулу добу 71 раз обстріляла Херсонську область, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та безпілотників.

По Херсону ворог випустив 20 снарядів. Російські загарбники поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі;

магазин;

будівлі навчального та медичного закладів;

об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі.

На жаль, 1 людина загинула, ще 6 – поранені, з них 2 – діти. Окрім того, орієнтовно о 5 ранку 2 жовтня окупанти знову атакували середмістя Херсона:

на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники;

інформацію про руйнування встановлюють.

Якою була ніч проти 2 жовтня