Були два ракетні удари, яких завдали поблизу Житомира, – мер міста Сухомлин
28 березня 2022 , 08:25Читать новость на русском
Окупанти вночі 28 березня завдали двох потужних ударів поблизу Житомира. Внаслідок цього місто не постраждало.
Про це розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин в ефірі 24 каналу.
До теми Немає підтверджень, що ракети влучили у Житомир, – мер міста Сухомлин
За його словами, попри те, що ударів завдали поблизу Житомира, у місті вони відчувалися, тож люди були схвильовані.
Самому Житомиру жодної шкоди не завдано. Це були 2 ракетні удари великої потужності,
– розповів міський голова.
Сергій Сухомлин додав, що окупанти запускали ракети з території Білорусі.
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