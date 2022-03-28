Були два ракетні удари, яких завдали поблизу Житомира, – мер міста Сухомлин

Окупанти вночі 28 березня завдали двох потужних ударів поблизу Житомира. Внаслідок цього місто не постраждало.

Про це розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин в ефірі 24 каналу.

До теми Немає підтверджень, що ракети влучили у Житомир, – мер міста Сухомлин

За його словами, попри те, що ударів завдали поблизу Житомира, у місті вони відчувалися, тож люди були схвильовані.

Самому Житомиру жодної шкоди не завдано. Це були 2 ракетні удари великої потужності,

– розповів міський голова.

Сергій Сухомлин додав, що окупанти запускали ракети з території Білорусі.

Вас може зацікавити – ЗСУ знищують бронетехніку окупантів: дивіться відео