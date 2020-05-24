Були каштани, стали туї: кияни обурилися нововведенням щодо озеленення Хрещатика
Кияни помітили, що в Києві на Хрещатику з'явився ялівець. І все б нічого, але ростуть дерева на місцях, де раніше були каштани. У Київміськраді, зі свого боку, кажуть, що через інтенсивний рух на Хрещатику "каштанам – дуже погано", натомість ялівець – не дуже вимоглива рослина.
Реакція киян на нововведення
Кияни здебільшого переплутали туї з ялівцем, оскільки ці рослини є подібними. Попри це, багато хто висловив обурення. Про це повідомляє 24 канал.
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Наразі Хрещатик з цими туями має вигляд, як цвинтар розстріляних ілюзій киян,
– написав екснардеп Ігор Мосійчук.
А за словами Оксани Щербак, Хрещатик без каштанів – все одно, що Лавра та Софія без хрестів.
Як ситуацію прокоментувала київська влада
У комунальному підприємстві "Київзеленбуд" виданню APnews заявили, що "ялівець значно покращує естетичний вигляд Хрещатика". Водночас представник підприємства зазначив, що ялівець на центральній вулиці столиці посадили тимчасово – до початку реконструкції.
А депутатка Київради, членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Олеся Пинзеник зазначила, що каштанам на Хрещатик - "дуже погано".
З одного боку, ми всі розуміємо, що каштани є символом Києва та цю традицію варто підтримувати, але є важливий нюанс, який зараз не враховують. На Хрещатик – зараз масовий рух, і вулиця з пішохідної перетворилась на магістраль. Каштанам там – дуже погано. За умови інтенсивного руху каштани сохнуть, особливо ті, що при дорозі. Вихлопні гази мають пагубний вплив на каштанові дерева,
– зауважила вона.
Депутатка додала, натомість ялівець – не дуже вимоглива рослина.
Прокоментували ситуацію й у Київзеленбуді. Тут кажуть, що загалом у 50 лунок від вулиці Прорізної до Богдана Хмельницького буде висаджено:
- 200 кущів ялівцю козацького Gold Coast,
- 50 дерев ялівцю скельного Skyrocket.
"Висаджені рослини значно покращують естетичний вигляд вулиці, проте є тимчасовим заходом перед початком її реконструкції. Кущі та дерева ялівцю висаджені контейнерним методом посадки, тож їх можна буде легко пересадити у парки та сквери Києва", – зазначили представники комунального підприємства.
Там повідомили, що в 2021 році розпочинається реконструкція Хрещатика. В її межах у лунках на бульварній частині буде висаджено нові крупномірні дерева. Для збереження та догляду за ними передбачено влаштувати автоматичний полив.
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Каштани хворіють
Водночас у Київзеленбуді заявили, що каштани не приживаються вздовж доріг.
"Каштани добре почуваються у парках та скверах, це можна побачити у різних районах Києва. Проте вздовж доріг, як на Хрещатику, вони починають хворіти. І тому є чимало причин", – зауважили тут.
Як приклад озеленювачі додали:
- Під час повномасштабної реконструкції Хрещатика у 1998 році звузили широку бульварну зелену зону.
- У підсумку каштани опинилися впритул до дороги з величезним потоком автомобілів
- Це, зі свого боку, спричиняє високу загазованість повітря, а велика площа асфальтового покриття постійно перегрівається.
- Додати до цього сіль, якою посипають дороги взимку, відсутність автоматичного поливу, мінуючу міль.
- І маємо результат.