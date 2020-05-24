Були каштани, стали туї: кияни обурилися нововведенням щодо озеленення Хрещатика

Кияни помітили, що в Києві на Хрещатику з'явився ялівець. І все б нічого, але ростуть дерева на місцях, де раніше були каштани. У Київміськраді, зі свого боку, кажуть, що через інтенсивний рух на Хрещатику "каштанам – дуже погано", натомість ялівець – не дуже вимоглива рослина.

Реакція киян на нововведення

Кияни здебільшого переплутали туї з ялівцем, оскільки ці рослини є подібними. Попри це, багато хто висловив обурення. Про це повідомляє 24 канал.

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Наразі Хрещатик з цими туями має вигляд, як цвинтар розстріляних ілюзій киян,

– написав екснардеп Ігор Мосійчук.

А за словами Оксани Щербак, Хрещатик без каштанів – все одно, що Лавра та Софія без хрестів.

Як ситуацію прокоментувала київська влада

У комунальному підприємстві "Київзеленбуд" виданню APnews заявили, що "ялівець значно покращує естетичний вигляд Хрещатика". Водночас представник підприємства зазначив, що ялівець на центральній вулиці столиці посадили тимчасово – до початку реконструкції.

А депутатка Київради, членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Олеся Пинзеник зазначила, що каштанам на Хрещатик - "дуже погано".

З одного боку, ми всі розуміємо, що каштани є символом Києва та цю традицію варто підтримувати, але є важливий нюанс, який зараз не враховують. На Хрещатик – зараз масовий рух, і вулиця з пішохідної перетворилась на магістраль. Каштанам там – дуже погано. За умови інтенсивного руху каштани сохнуть, особливо ті, що при дорозі. Вихлопні гази мають пагубний вплив на каштанові дерева,

– зауважила вона.

Депутатка додала, натомість ялівець – не дуже вимоглива рослина.

Прокоментували ситуацію й у Київзеленбуді. Тут кажуть, що загалом у 50 лунок від вулиці Прорізної до Богдана Хмельницького буде висаджено:

200 кущів ялівцю козацького Gold Coast,

50 дерев ялівцю скельного Skyrocket.

"Висаджені рослини значно покращують естетичний вигляд вулиці, проте є тимчасовим заходом перед початком її реконструкції. Кущі та дерева ялівцю висаджені контейнерним методом посадки, тож їх можна буде легко пересадити у парки та сквери Києва", – зазначили представники комунального підприємства.

Там повідомили, що в 2021 році розпочинається реконструкція Хрещатика. В її межах у лунках на бульварній частині буде висаджено нові крупномірні дерева. Для збереження та догляду за ними передбачено влаштувати автоматичний полив.

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Каштани хворіють

Водночас у Київзеленбуді заявили, що каштани не приживаються вздовж доріг.

"Каштани добре почуваються у парках та скверах, це можна побачити у різних районах Києва. Проте вздовж доріг, як на Хрещатику, вони починають хворіти. І тому є чимало причин", – зауважили тут.

Як приклад озеленювачі додали:

Під час повномасштабної реконструкції Хрещатика у 1998 році звузили широку бульварну зелену зону.

У підсумку каштани опинилися впритул до дороги з величезним потоком автомобілів

Це, зі свого боку, спричиняє високу загазованість повітря, а велика площа асфальтового покриття постійно перегрівається.