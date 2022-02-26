Були обстріли, але поки спокійно, – міський голова про ситуацію в Балаклії

Зранку 26 лютого окупанти обстріляли Балаклію у Харківський області. Наразі постріли припинились, але ситуація залишається незрозумілою.

Про те, що до Балаклії, наближається військова техніка, повідомили зранку 26 лютого. Про це повідомив міський голова Іван Столбовий.

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Близько 11:30 Столбовий заявив, що обстріли були, зараз стало тихо. ЗСУ продовжують тримати оборону.

Були обстріли. Незрозуміла поки ситуація. Поки військова частина на місці, зайняла оборону. Були гарматні постріли, інші постріли. Нині заспокоїлося,

– сказав міський голова.

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