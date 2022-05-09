Були приховані комунікації, – Саакян вважає, що між Санду і Путіним могли бути домовленості

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країні зараз нічого не загрожує. Разом з тим вони повністю залежні від газу Росії.

Політолог Олег Саакян припустив, що між Молдовою і Росією можуть бути негласні домовленості. Про це він розповів 24 каналу.

Увага Данілов каже, що Угорщина знала про плани Путіна: Будапешт обурений і вимагає спростування

Він певен, що комунікації з Путіним тривають, і домовленостей досягають. Інакше як пояснити те, що Молдова не звертається за допомогою до України, щоб розв'язати питання невизнаного Придністров'я.

Як наголосив фахівець, зрозуміло ж, що там панує російське угруповання, яке не є достатньо боєздатним, щоб чинити загрозу. Разом з тим, воно сковує наші війська й частково може чинити загрозу.

"Однак для Росії воно з точки сили перетворилося навпаки – у слабкість. Це їхня ахіллесова п'ята, тому їм треба було убезпечити Придністров'я від української операції по звільненню спільно з Молдовою", – вважає політолог.

Тому я певен в тому, що дійсно приховані комунікації, не публічні, відбувалися. І я думаю, що заяви Санду також були частиною цих домовленостей,

– переконаний Саакян.

Крім цього, як він додав, Росія намагалась дестабілізувати ситуацію під приводом 9 травня. Це все разом мало б зробити Майю Санду більш зговірливою, щоб з нею можна було легше домовитися.

Угорщина могла знати про плани Путіна: що відомо

2 травня Олексій Данілов заявив, що Угорщина, яка відкрито заявляє про співпрацю з Кремлем, заздалегідь знала про плани Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні. Він сказав, що країна мала намір забрати частину територій собі.

Натомість у посольстві Угорщини в Україні зазначили, що Будапешт обурений і закликає Данілова відкликати його "неправдиві" звинувачення.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно відмовився постачати Києву озброєння, заборонив транзит зброї через територію своєї країни та не підтримав ініціативу ембарго на російські нафту і газ.

У Путіна все пішло не за планом: дивіться відео