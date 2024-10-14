Були пуски з Криму: в Одесі пролунала серія вибухів

В Одесі було чути кілька вибухів. Перед цим моніторингові канали попередили про пуски балістичних ракет з території окупованого Криму.

Близько 11:51 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу. Серед тих регіонів, де залунала сирена, була й Одещина.

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Вибухи в Одесі

За лічені хвилини після оголошення тривоги в Одесі пролунали вибухи. Про це, зокрема, повідомив мер Геннадій Труханов.

У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях,

– йдеться у повідомленні посадовця.

Як пишуть моніторингові канали, прильоти сталися у межах міста. Попередньо, ворог використав дві балістичні ракети "Іскандер-М". Також у мережі припускають, що Одесу атакували касетною балістикою.

Нагадаємо, останнім часом Росія посилила ракетні удари по українській портовій інфраструктурі, намагаючись завдати шкоди економіці України та експорту, особливо продовольства. З початку війни знищено або пошкоджено близько 300 портових споруд в Одеській області, а також пошкоджено 22 цивільних судна і 177 одиниць техніки. Удари спрямовані на зниження експортного потенціалу України, що впливає на постачання зерна до країн, що розвиваються, і Європи.