Були сліди катапультування: в "Холодному Яру" розповіли, як збивали ворожий Су-24

16 березня 2023, 10:06
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Українські бійці збили під Бахмутом Донецької області російський літак Су-24. Ліквідувати ворожу техніку вдалось воїну 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

Боєць збив літак 15 березня з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Пресофіцерка 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова розповіла в ефірі телемарафону, що вони фактично були присутні при збиванні російського літака. 

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Що нового відомо про збиття Су-24 

Ірина Рибакова розповіла, що їм вдалось зняти на відео, як бійці збивали ворожий літак з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". 

Плюс українські дрони зняли на відео момент падіння літака і є підтвердження, що це дійсно збитий російський літак. 

Судячи зі зйомок, було катапультування пілота. Все-таки, думаю, що вони (росіяни – 24 Канал) найближчі декілька діб зменшать активність у повітрі,
– заявила Ірина Рибакова. 

Вона також додала, що бійці, які працюють на переносному зенітно-ракетному комплексі "Ігла" розповіли:

  • російська ворожа авіація щодня орієнтовно 6 разів залітає у Бахмут;
  • це можуть бути літаки та вертольоти;
  • вночі, коли складніше збивати літаки, вороги скидають з них бомби на будинки. 

Це перша ворожа "пташка" на рахунку бійця Алана

У Міністерстві оборони України показали, як бійці взводу переносного зенітно-ракетного комплексу 93 окремої механізованої бригади "приземлили" ворожий бомбардувальник у Бахмуті.

Це була перша "пташка" на рахунку військового, на ім'я Алан. Вчора (15 березня – 24 Канал) удача була на його боці – пуск "Ігли" виявився вдалим,
– заявили в Міноборони України.  

Як ЗСУ збили ворожий Су-24: дивіться відео

Як вороги використовують дрони у Бахмуті 

Пресофіцерка 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розповіла, що російські дрони "Орлан-10" постійно коригуються ворожу артилерію. 

Також була інформація, що вчора (15 березня – 24 Канал) збили "Орлан-10". Тобто "Орлан" прирівнюється до літака, адже збивати його так само важко,
–  заявила Ірина Рибакова. 

Ліквідація російського літака під Бахмутом: коротко

  • 15 березня військові повідомили, що воїни 93-ї бригади знищили бомбардувальник військово-повітряних сил Росії Су-24. 
  • Ввечері 15 березня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про збиття російського літака. Згодом оприлюднили навіть відео, на якому видно, як вибухає ворожа техніка. 
  • Попередньо відомо, що збитий Су-24 був у розпорядженні бійців приватного батальйону "Вагнера".
  • Варто зазначити, що російський літак Су-24 – це тактичний фронтовий бомбардувальник, який має крило змінної стріловидності, що може завдавати ракетно-бомбових ударів по простих і складних цілях у будь-яку погоду та у будь-який час доби. Також він може бути носієм тактичних ядерних зарядів.

Автор: Діана Квасневська