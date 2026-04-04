Були влучання та виникли пожежі: окупанти вдарили по підприємствах Нафтогазу на Полтавщині

Уночі та вранці 4 квітня ворожі БпЛА атакували промислові об'єкти у Полтавському районі. Унаслідок прямих влучань виникли пожежі.

Загоряння на пошкоджених об'єктах вдалося локалізувати. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про російську атаку на Полтавську область?

У ніч на 4 квітня та зранку ворожі безпілотники атакували промислово-виробничі підприємства в Полтавському районі. За попередньою інформацією, зафіксовано прямі влучання, внаслідок чого на об'єктах спалахнули пожежі. До ліквідації наслідків залучили підрозділи ДСНС.

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів, локалізуючи загоряння та оцінюючи масштаби руйнувань.

Напередодні католицького Великодня російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині,

– уточнив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

За словами Корецького, ворог двічі атакував інфраструктуру цього дня. До того ж вже понад 40 разів об'єкти Групи Нафтогаз потерпали від обстрілів з початку 2026 року.

За наявними даними, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Важливо! Росія у ніч на 4 квітня запустила 286 ударних безпілотників по Україні. Оборонці неба змогли збити 260 дронів. На жаль, щонайменше 11 БпЛА влучили в цілі на 10 об'єктах, а уламки впали на шести інших.

Що відомо про наслідки російської атаки в інших регіонах України?