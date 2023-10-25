Засовували голову до вбиральні: службову перевірку через булінг у школі на Одещині завершили

У Одеській ОДА повідомили, що службова перевірка щодо булінгу в одній з шкіл області завершена. Нагадаємо, тоді хлопці познущалися з однолітка - засовували його голову в туалет та змусили оголити статеві органи.

Розголосу справі допомогла набрати волонтерка – сім’я хлопчика не вірила у справедливе покарання. Тепер же кожен справу доведуть до кінця.

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Винні будуть покарані

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив про завершення службового розслідування щодо булінгу у школі. Зокрема, комісія визначила, що цей випадок став поодиноким та не має ознак системності.

Проте встановлено, що адміністрація школи не виконувала достатньої виховної роботи для запобігання та протидії проявам булінгу. До відповідальності притягнено директора та заступника директора з навчально-виховної роботи. Керівник повинен посилити заходи з виховної роботи та створити безпечне освітнє середовище.

Олег Кіпер додав, що з усіма учасниками інциденту продовжує працювати практичний психолог. Учнів поставлено на внутрішньошкільний облік та Служби у справах дітей. Кривдники шкодують про свій вчинок – так само як і їх батьки.

Мати одного з кривдників, яка працює у цій школі вчителькою отримала внаслідок стресу значний розлад здоров’я, тому наразі перебуває на лікарняному. Однак як матір вона понесе покарання у рамках кримінального провадження – рішення винесе суд.

Відомо, що мати хлопчиків, які постраждали від цькування самостійно виховує шестеро синів. Зараз діти продовжують навчання, але про подію згадувати не бажають. Перед ними вибачились.

Що відомо про інцидент