Було 14 прильотів ворожих БпЛА: чим вночі Росія атакувала Україну

Уночі 4 травня Росія знову тероризувала Україну ударними дронами. На жаль, є влучання.

У ніч проти 4 травня росіяни атакували Україну 155-ма ударними БпЛА різних типів. Серед них – "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Про це повідомляють Повітряні сили.

Дивіться також "Я летів три метри": водій автобуса з дітьми розповів про атаку по Дніпропетровщині

Скільки російських дронів вдалося збити?

За попередніми даними, станом на 09:00 Сили ППО знешкодили 135 ворожих безпілотників.

Водночас відбулося влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламів на 4 локаціях.

Нагадаємо, що уночі Росія атакувала Сумщину. У місті Шостка пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та нежитлові будівлі.

Близько 04:40 ворожий безпілотник, попередньо типу "Ланцет", вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ – Харків – Довжанський, неподалік села Кам'яна Яруга Чугуївського району. Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів. Постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила прокуратура.

Вже вранці, ворог завдав ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Там загинула людина. Ще двоє людей постраждали. Очільник ОВА також повідомив про загорання приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО.

Росія здійснила нетипову атаку на Київщину: що вона означає

У ніч проти 4 травня ворог застосував дрони-імітатори "Пародія". Велику кількість таких безпілотників противник використав і проти Київщини 2 травня. За словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова "Флеша» це сталося вперше за певний час.

Дрони-імітатори "Пародія" покликані відволікати українську ППО. Під час атаки 2 травня їх було багато, і вони створювали додаткове навантаження на оборону. Експерт Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук у коментарі 24 Каналу зазначив, що цю атаку слід розглядати як частину ширшої тактики Росії. За його словами, ворог комбінує різні засоби – дрони, ракети та авіабомби – щоб перевантажити ППО і тестує нові підходи під час ударів.

Лакійчук також припустив, що такі дії можуть бути підготовкою до нових масованих ударів, зокрема напередодні 9 травня, і закликав враховувати ризики подальшої ескалації.