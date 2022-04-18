Було б дуже непогано, якби пан Байден особисто побачив місця російських звірств, – ОП

Британський прем'єр Борис Джонсон, а також президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії відвідали Україну та побачили, на які звірства здатні росіяни. В Офісі Президента очікують, що на такий крок зважиться і президент США Джо Байден.

США збираються прислати в Україну свого високоставленого представника. Натомість в Офісі Президента хотіли б бачити в Україні самого Джо Байдена.

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Байдену варто приїхати особисто

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква впевнений, що Байдену варто самому побачити наслідки звірств російських окупантів. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Жовква переконаний – враження Байдена сприяли б ще більшій підтримці України від США.

Ми готові бачити пана президента США в Києві, в Україні. Було б дуже непогано, якби пан Байден особисто побачив в Україні ці місця російських звірств, зустрівся з керівництвом України,

– сказав заступник голови ОП.

Він також підкреслив вагомість підтримки США у війні з Росією та наголосив на швидкості надання озброєння та іншої допомоги.

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