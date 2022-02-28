Було декілька сутичок, – у Кличка розповіли, як минула ніч у Києві

Столиця вчергове оборонялась уночі 28 лютого. Зокрема, без сутичок знову не обійшлось.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації. За словами Миколи Поворозника, вночі у столиці також працювали над зведенням фортифікаційних споруд.

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Попри сутички, ніч у столиці минула спокійно

Загалом у КМДА зазначили, що ніч у місті минула більш-менш спокійно. В основному всі були зайняті підготовкою фортифікаційних споруд для оборони Києва.

Було декілька суточок на території міста з ворожими групами. Продовжуємо далі цю роботу,

– наголосив Поворозник.

Також він нагадав, що вже вранці, о 8:00 годині, у столиці закінчилась комендантська година. "Ми даємо можливість людям сходити до магазинів", – додав перший заступник Віктора Кличка.



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