Було погано, стало ще гірше: майор запасу сказав, що не так з новим наступом Росії

Російські військові намагаються показати своєму керманичу хоч якісь здобутки на полі бою. Наразі успіхи в росіян є доволі сумнівними.

Під час тогорічної наступальної кампанії росіянам вдалося просунутися на 55 кілометрів через шалені втрати. Цьогоріч ситуація в окупантів буде ще гіршою, розповів 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

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Чим відрізняється наступ Росії у 2025 році від наступу у 2024?

Як російська, так і західна преса лякали новим потужним наступом окупантів. Хоч ворог намагається досягнути успіхів на фронті, однак вони доволі незначні. Подекуди навіть українським військовим вдається проводити успішні контратаки.

"Не досягли росіяни значних просувань. Була спроба зайти ДРГ у Дніпропетровську область, там вони хочуть закріпитися для пропагандистських цілей. Вони хочуть показати, що дійшли до Дніпропетровщини і, мовляв, тепер підуть і далі", – зазначив Олексій Гетьман.

Росіяни хочуть використати це як інформаційний привід не лише для внутрішнього споживача, а й натиснути на міжнародну спільноту. Нібито вони можуть просунутися ще швидше і ще далі, тому потрібно сідати за стіл перемовин і приймати теперішні умови Росії, поки не стало більше.

Просування йде гірше, ніж у 2024 році. Тоді вони максимально просунулися на Покровському напрямку, але це була відстань у 55 кілометрів. І поклали на це пів мільйона людей. Чи успішно було це? Кожен може зробити висновок. Але цьогоріч ситуація у росіян ще гірша,

– зауважив ветеран.

Вже у 2026 році у росіян може просто не бути можливості проводити широкомасштабні наступальні дії, адже закінчиться ресурс – і людський, і фінансовий. За словами Гетьмана, західні ЗМІ серйозно перебільшують, коли пишуть про якісь успіхи росіян на фронті.