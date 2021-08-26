Було видно за кілометри: з'явилось відео смертельного вибуху в аеропорту Кабула

Потужні вибухи біля аеропорту імені Хаміда Карзая у Кабулі забрали життя щонайменше 13 людей, серед жертв є діти. Десятки людей постраждали внаслідок атаки.

У хірургічному центрі Кабула повідомили, що після вибухів до них надійшло 60 поранених. Водночас очевидці стверджують, що кількість постраждалих перевищує 150.

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Вибух побачили здалека

Місцеві мешканці, які перебували за кілометри від аеропорту, показали у мережі кадри, на яких видно потужний вибух. Крім цього, було чути й сильний гуркіт, після цього здійнялася хмара диму.

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