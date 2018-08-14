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Було дуже непросто, – принцеса Швеції розповіла, як змінилось її життя після весілля

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Принцеса Швеції Софія
Принцеса Швеції Софія / Фото з вільних джерел

Громадськість бачить життя в королівській родині не просто заможним, а по-особливому затишним та витонченим. Однак разом із титулом принци та їх дружини отримують тягар зобов'язань і правил. Про реалії життя в королівській сім'ї Швеції розповіла принцеса Софія.

Принцеса Софія – чарівна дружина шведського принца Карла Філіпа. У 2015 році закохані одружились та стали герцогами Вермландськими. Та з отриманням почесного титулу жінка стикнулась з рядом труднощів і непорозумінь. Про все це вона відверто розповіла в інтерв'ю телеканалу TV4, передає People

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Допис, поширений Prinsparet (@prinsparet)

 

Принцеса Софія зізналась, що в перші роки шлюбу вона потерпала від надмірної уваги журналістів та прихильників королівської сім'ї. Люди хотіли знати про герцогиню Вермландську все та засуджували її пікантні зйомки, зроблені задовго до знайомства з Карлом Філіпом.

На мене ринув потік ненависті людей, які намагалися дати оцінку мені і нашим стосункам з Карлом Філіпом. Я не очікувала такого, і все це, безумовно, вплинуло на мене. Було дуже непросто,
– зазначила принцеса Софія. 

 

Та ці цькування загартували герцогиню. Принцеса Софія використала отриманий досвід на підтримку фонду, який допомагає людям боротись з тиском суспільства. Особливу увагу організація віддає підліткам, які у школах можуть проявляти надмірну жорстокість у спілкуванні з однолітками. 

"Я була дорослою людиною, коли зіткнулася з цькуванням. Можу тільки уявити, як її переживати в шкільному середовищі. Діти не розуміють, що сказане слово насправді не про них... Щодо мене, то я навчилася уникати новин про себе. У моєму світі стало набагато спокійніше", – додала принцеса Софія. 

Теги: LifeStyle Швеція
Джерело: 24 Канал
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