Я багато разів говорив команді ще тоді президента Порошенка, що нереформовані ним силовики його ж переслідуватимуть. Команда тодішнього президента сміялася мені в очі.

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Тоді їхні люди керували всім: і Офісом генерального прокурора, і Службою безпеки України, і Державним бюро розслідувань.

В команди Порошенка – не "все в шоколаді"

В команди Порошенка тоді "все було в шоколаді". Кожен президент думає, що очолив посаду назавжди. Кожен думає, що вічно контролюватиме силовиків і суди.

Стоячи зараз у 2022 році, хочу публічно запитати в команди Порошенка: "Як там ваш контроль за силовиками? Нормально?"

Я не зловтішаюся, а акцентую помилку минулої влади, щоб привести до тями нинішню. Нічого дивного, що вся прокурорсько-ДБРівська "шобла" перебігла служити від Порошенка новій владі.

Така їхня природа: силовики або є незалежними – тобто служать закону, або вони залежні, і тоді служать владі. Водночас наголошу, владі чинній.

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Бумеранг карми

Минула влада зробила все, щоб залишити силовиків залежними від себе. Так нереформовані Порошенком силовики залишилися вірними владі, а не закону.

Просто влада змінилася. Тепер ця нова влада пробує покарати стару руками політично залежних силовиків.

Це називається бумеранг карми в чистому, рафінованому вигляді. Але нам з вами радіти немає чому. Бо політично залежні правоохоронні органи не бувають ефективними. Це аксіома. Вони або залежні, або ефективні.

Повернімося до ДБР і прокуратури. Рівно так само контроль за силовиками вислизне з рук нинішнього президента. Тоді вже нереформовані Зеленським правоохоронці саджатимуть його: так само як зараз Порошенка.

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"Неправедний і несправедливий Печерський суд"

З силовиками ніби розібралися. Перейдімо до контрольованих владою судів. Цю частину розпочнемо зі свіжої цитати Порошенка: "Ми йдемо о 11:00 в неправедний і несправедливий Печерський суд".

Щось я заплутався. А як це Печерський суд може бути несправедливим і неправедним, якщо Порошенко, бувши при владі, 5 років проводив судову реформу?

Тобто або Печерський суд справедливий і праведний, або жодної судової реформи Порошенко не провів. Я думаю, що правильна відповідь очевидна всім.



Петра Порошенка наздогнав бумеранг / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Порошенко має те, що сам створив

Якби Порошенко, бувши при владі, свідомо не саботував судову реформу, то зараз міг би розраховувати на справедливий суд. А так має те, що має. Правильніше, те, що сам створив.

Брехнею є виправдання, що, мовляв, Порошенко просто не встиг реформувати суди першої інстанції. Кваліфікаційне оцінювання почалося у 2015 році. Почалося саме з судів першої та апеляційної інстанцій.

Знаєте, скільки суддів звільнили за результатами цієї так званої реформи? 0,6% – 15 суддів з майже 3 тисячі. Тож цитуючи Порошенка "несправедливий і неправедний Печерський суд" – це результат саботованої ним же судової реформи.

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Так само як і контрольованими силовиками, у випадку з судами Порошенко наздогнав кармічний бумеранг. Так само як у випадку з силовиками я не зловтішаюся. Бо як і силовики, суди або політично залежні або справедливі. Третього не дано.

Загроза не тільки для Порошенка

Не зловтішаюсь я через те, що ці контрольовані владою і суди, і правоохоронці є загрозою не так Порошенку, як кожному з нас. Бо більша частина українців і близько не має ресурсів для захисту, які має Порошенко.

Колишній президент з купою грошей, дорогими адвокатами і увагою медіа відіб'ється від несправедливих судів та залежних силовиків. А звичайні українці не відіб'ються. Правильніше, щодня не відбиваються.

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Порошенко пожинає відсутність своїх плодів

Підсумовуючи блок щодо президента минулого, Петро Порошенко зараз пожинає плоди власних судової та правоохоронної реформи. Правильніше, відсутність цих плодів.

Тепер зовсім коротко про справедливість, яку переслідуванням Порошенка чинний президент не досягає і близько, принаймні, в очах українців. Навіть якщо обвинувачення президента минулого підтвердять.

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Наприклад, Офіс Зеленського заявив, що Порошенко демонструє неповагу до процесуальних правил. Це заявили від президента, який "зґвалтував" процесуальний закон (не правило – закон), рятуючи Олега Татарова від покарання за корупційний злочин. Хоч би вже мовчали, чесне слово.

Нагадаю! Рятуючи заступника Андрія Єрмака, Офіс Зеленського скористався ОГП, СБУ, ДБР і услужливими судами. В тій справі всі перелічені органи начхали на процесуальний закон.

Не є справедливістю, коли контрольовані силовики доганяють головного політичного опонента Зеленського, але "відмазують" заступника Єрмака.

Не є справедливістю, коли контрольовані силовики вручають Порошенку підозру в достатньо складному злочині, але жодним чином не можуть розслідувати елементарне п'яне ДТП депутата "Слуг народу" – скоєне серед білого дня на велелюдній трасі з купою свідків.

Все це не про справедливість, навіть якщо вину Порошенка доведуть (в чому я сильно сумніваюся). Бо вина Порошенка не виправдовує "кришування" чинним президентом "своїх".