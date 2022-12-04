Путін просто боїться смерті, – Фейгін про манію глави Кремля до бункерного життя
Російські журналісти оприлюднили розслідування про таємну мережу бункерів Владіміра Путіна. Причини підземного життя російського диктатора криються глибоко у його психології.
Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За результатами розслідування стало відомо, що у Путіна є не просто кілька бункерів, а ціла мережа – офіційна та неофіційна.
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Фейгін зауважив, що одне зі сховищ Путіна розташоване в Алтайських горах. Він додав, загалом бункери – це стара історія.
Бункери були завжди, однак в них ніхто не сидів. Це просто у Путіна бзик на цій темі,
– сказав правозахисник.
Як зазначив Фейгін, оточення першого секретаря ЦК КПРС Леоніда Брєжнєва у свій час також переймалося безпекою свого лідера. Його охороняло 9 управління КДБ, однак у цьому не було нічого надзвичайного. А самому Брєжнєву й на думку не спадало весь час сидіти у бункерах.
Бункери як образ другого життя
Натомість для Владіміра Путіна відреконструювали та обладнали систему бункерів. Цим процесом опікувався російський олігарх Юрій Ковальчук, якого називають "особистим банкіром" російського диктатора. Також свій внесок у бункерну справу зробив близький соратник Путіна, російський мільярдер Аркадій Ротенберг.
Відповіді на питання про те, навіщо Путіну бункери, криються у психології. Ми навіть не можемо осягнути усього, що ховається за цим прагненням. На формальному рівні виглядає так, що Путін просто боїться смерті,
– сказав Фейгін.
Він додав, що бункер у певному роді виступає образом другого життя.
Символізм бункерів Путіна
За словами правозахисника, загалом бункерна тема Путіна має глибоке символічне значення.
Це символ того, що Путіну нічого не страшно, тобто що у разі чого він заховається. Для світогляду Путіна дуже природно уявляти, що бункер – це тепле місце та безпечне місце,
– зазначив Фейгін.
Правозахисник натякнув, що російський диктатор також може мати певні психічні відхилення, якими мають займатися лікарі. Він додав, що в очільника Кремля немає особливої потреби покидати його сховища. Саме тому навряд чи Путін вирушить у поїздку на Донбас, яку анонсував його прессекретар Дмітрій Пєсков.
"Навіщо з бункера їздити в Луганськ? Адже можна збудувати Луганськ в бункері і вдати, що Путін там побував", – сказав Фейгін.
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Російський правозахисник нагадав, що Владімір Путін має тягу до окультизму. Зокрема, у складі Федеральної служби охорони навіть є спеціальний генерал Алєксандр Комов, який опікується астрологами, чорними магами та екстрасенсами.
"Це взагалі немислимо, але все свідчить про те, що це правда. Пригадайте посилки з очима тварин, які розсилали українським посольствам. Може, Путін сказав Комову: "А даймо їм відповідь", – припустив Фейгін.
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Підземне життя Путіна: коротко
- За інформацією російських журналістів, Владімір Путін звів глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує їх будувати. Бункери почали будувати в Росії ще за радянських часів для перших осіб держави, але останнім часом роботи активізувалися.
- Насамперед приховані тунелі є в центрі Москви. За даними журналістів, відома підземна система "Метро-2" пов'язує урядові установи Москви (передусім Кремль) із бункерами в російській столиці, Балашисі, Чехові та мало не в Калузі. Глибина тунелів у Москві сягає до 200 метрів.
- Після того, як диктатор вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, його дуже рідко стали бачити на людях. Переважно Путін ховається у своїх бункерах.