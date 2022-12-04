Путін просто боїться смерті, – Фейгін про манію глави Кремля до бункерного життя

Російські журналісти оприлюднили розслідування про таємну мережу бункерів Владіміра Путіна. Причини підземного життя російського диктатора криються глибоко у його психології.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За результатами розслідування стало відомо, що у Путіна є не просто кілька бункерів, а ціла мережа – офіційна та неофіційна.

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Фейгін зауважив, що одне зі сховищ Путіна розташоване в Алтайських горах. Він додав, загалом бункери – це стара історія.

Бункери були завжди, однак в них ніхто не сидів. Це просто у Путіна бзик на цій темі,

– сказав правозахисник.

Як зазначив Фейгін, оточення першого секретаря ЦК КПРС Леоніда Брєжнєва у свій час також переймалося безпекою свого лідера. Його охороняло 9 управління КДБ, однак у цьому не було нічого надзвичайного. А самому Брєжнєву й на думку не спадало весь час сидіти у бункерах.

Бункери як образ другого життя

Натомість для Владіміра Путіна відреконструювали та обладнали систему бункерів. Цим процесом опікувався російський олігарх Юрій Ковальчук, якого називають "особистим банкіром" російського диктатора. Також свій внесок у бункерну справу зробив близький соратник Путіна, російський мільярдер Аркадій Ротенберг.

Відповіді на питання про те, навіщо Путіну бункери, криються у психології. Ми навіть не можемо осягнути усього, що ховається за цим прагненням. На формальному рівні виглядає так, що Путін просто боїться смерті,

– сказав Фейгін.

Він додав, що бункер у певному роді виступає образом другого життя.

Символізм бункерів Путіна

За словами правозахисника, загалом бункерна тема Путіна має глибоке символічне значення.

Це символ того, що Путіну нічого не страшно, тобто що у разі чого він заховається. Для світогляду Путіна дуже природно уявляти, що бункер – це тепле місце та безпечне місце,

– зазначив Фейгін.

Правозахисник натякнув, що російський диктатор також може мати певні психічні відхилення, якими мають займатися лікарі. Він додав, що в очільника Кремля немає особливої потреби покидати його сховища. Саме тому навряд чи Путін вирушить у поїздку на Донбас, яку анонсував його прессекретар Дмітрій Пєсков.

"Навіщо з бункера їздити в Луганськ? Адже можна збудувати Луганськ в бункері і вдати, що Путін там побував", – сказав Фейгін.

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Російський правозахисник нагадав, що Владімір Путін має тягу до окультизму. Зокрема, у складі Федеральної служби охорони навіть є спеціальний генерал Алєксандр Комов, який опікується астрологами, чорними магами та екстрасенсами.

"Це взагалі немислимо, але все свідчить про те, що це правда. Пригадайте посилки з очима тварин, які розсилали українським посольствам. Може, Путін сказав Комову: "А даймо їм відповідь", – припустив Фейгін.

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Підземне життя Путіна: коротко