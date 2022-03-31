Бунт через опромінення: окупанти покинули Чорнобильську АЕС та Славутич

Захопивши Чорнобильську АЕС, російську окупанти не врахували, що проти радіації вони безсиллі. І тепер змушені відступити з цього регіону, отримавши значну дозу опромінення.

В перший день війни російські загарбники захопили Чорнобильську АЕС, взявши в заручники персонал атомної станції. Вони з одразу розпочали будувати в Зоні відчуження фортифікаційні споруди. За це отримали свою дозу опромінення.

Через це чимало окупантів згодом відправили до Білорусі до центру радіаційної медицини.

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Тепер же окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Цю інформацію підтвердили в "Енергоатомі". Там зазначили, що намір покинути ЧАЕС загарбники зранку 31 березня озвучували українському персоналу станції. Після цього вони двома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону. Інформацію про те, що колона з Чорнобиля вже на території Білорусі, підтвердили і тамтешні ЗМІ.

Колона російських військових формується і в Славутичі, щоб покинути місто.

Правда на станції ще залишається невелика кількість окупантів.

Зазначимо, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які росіяни будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти", – йдеться в повідомленні "Енергоатому".