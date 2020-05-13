Бунт мерів: влада Харкова і Дніпра вимагає відновити роботу громадського транспорту

Міські голови Харкова та Дніпра вимагають від уряду дозволити роботу громадського транспорту у звичному режимі. Адже карантин послабили, люди повинні добиратися на роботу, а немає чим.

Місцева влада Дніпра та Харкова просить відновити роботу громадського транспорту, повідомляє 24 канал.

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Що кажуть у Дніпрі

Місцева влада не може самостійно відновити роботу громадського транспорту, заявив у відеозверненні мер Дніпра Борис Філатов.

Який сенс було дозволяти відкривати ринки, якщо туди не можуть приїхати усі, кому це потрібно, насамперед покупці?

– зазначив Філатов.

Він також додав, що з цієї ж причини не можуть

дозволити їздити на транспорті пенсіонерам, які вже втомилися бути вдома;

запустити маршрутки до дачних селищ;

відкрити дитячі садки;

скасувати масковий режим.

Філатов звернувся до місцевих мешканців з проханням не вимагати від нього цих послаблень. Адже це не в його компетенції.

"Єдине, що ми зараз можемо зробити з іншими мерами – вимагати від уряду припинити самообман", – наголосив Філатов. Та додав, що потрібно запустити громадський транспорт з дотриманням протиепідемічних заходів.

Що каже влада Харкова

У мерії попередили, що після пом’якшення карантину у громадському транспорті та на зупинках формуються натовпи. А це у результаті може призвести до зростання заражень коронавірусом.

Тому влада міста просить центральну владу дозволити роботу метро. Заступниця мера Геннадія Кернеса Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що послаблення карантинних обмежень "повинне супроводжуватися посиленням транспортних перевезень".

До слова, напередодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням відновити роботу столичного метро з 25 травня.

Як та коли запрацює метро в Україні

На третьому етапі послаблення карантину метро відкриють для окремих категорій громадян. Воно курсуватиме з певними обмеженнями.

послаблення карантину метро відкриють для окремих категорій громадян. Воно курсуватиме з певними обмеженнями. У звичайному режимі метро запрацює лише на четвертому етапі послаблення карантину.

послаблення карантину. Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, що метро в українських містах перевозить щодня понад 2 мільйони людей. А це становить загрозу для поширення коронавірусу.

А це становить загрозу для поширення коронавірусу. Уряд наразі не бачить також можливості відкрити міжміський транспорт. Водночас міський транспорт працюватиме й надалі в тих режимах, в яких працював.



П'ять етапів виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу