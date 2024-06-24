Рік від бунту Пригожина: розвідка Британії проаналізувала, що змінилося за цей час

Рік тому, 24 червня 2023 року, очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин очолив 8 тисяч найманців у "марші справедливості" проти вищого військового керівництва Росії. Він звинуватив посадовців у корупції та невиконанні службових обов'язків.

Міністерство оборони Британії зазначає, що з заколоту "Вагнера" багато чого змінилося. У Росії заарештувала кількох високопоставлених воєначальників за звинуваченням у корупції, а головну ціль Пригожина – ексміністра оборони Сергєя Шойгу, встигли замінити.

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Зміни з бунту Прігожина

Розвідка Британії зазначає, що хоч Євгеній Пригожин загинув у авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його "Вагнер" пережив його. Тепер угрупування очолює син Павло Пригожин і командує Антон "Лотос" Єлізаров.

Група "Вагнера" відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року, її замінили нерегулярні формування чеченського та російського "добровольчого корпусу" міноборони. "Африканський корпус" міноборони Росії замінив дислокації "Вагнера" у Сирії та Лівії. Проте ПВК "Вагнер" зберігає незалежні дислокації у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

Міноборони Британії пише, що Пригожин став піонером у практиці вербування ув'язнених. З липня 2022 року до лютого 2023 року, коли цю практику взяло на себе міністерство оборони Росії. "Вагнер" завербував понад 48 тисяч в'язнів, більш як 17 тисяч із яких згодом загинули. З лютого 2022 року загальна кількість ув'язнених у Росії скоротилася як мінімум на 150 тисяч осіб.

Заколот Пригожина

Нагадаємо, що увечері 23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин звинуватив російське міноборони в ракетному ударі по тилових позиціях найманців. Він повідомив, що група вирішила зупинити військове керівництво Росії. ПВК "Вагнер" вирушила на Москву, захопивши дорогою Ростов-на-Дону та збивши близько 7 одиниць бойової авіації.

Врешті-решт, Пригожин зупинився на підході до Москви. Вже наступного дня голова "Вагнера" заявив, що розвертає колони і повертається у польові табори.